Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грант Хилл назвал двух игроков, поднявших уровень международного баскетбола до уровня НБА

Грант Хилл назвал двух игроков, поднявших уровень международного баскетбола до уровня НБА
Комментарии

Бывшая звезда НБА Грант Хилл, член Зала славы баскетбола с 2018 года, рассказал о сокращении разницы в уровне международных игроков и уровне НБА, а также рассказал, какие европейские баскетболисты внесли главный вклад.

«Игра против игроков НБА больше не является загадочной. Они всё ещё были в восторге от игры против Чарльза Баркли или Карла Мэлоуна. Интересно, как быстро остальной мир догнал уровень. На Олимпиаде-2000 в Сиднее царила невероятная паника, а затем, в 2002 и 2004 годах, мы проиграли.

Я думаю о таком человека, как [Арвидас] Сабонис, который был пионером международного баскетбола. Он выиграл золотую медаль в 1998 году. Он был великим игроком, частью той волны международных игроков, пришедших в НБА и вдохновивших международных игроков следующего поколения. Как и Дирк Новицки, показавший, что это можно сделать.

Игры отличают. Наша игра в НБА начинает больше напоминать их игру. Снайперские показатели улучшились. Терерь 30% игроков НБА не из США. Уважение по-прежнему есть, но нет того страха или трепета, который был 27 лет назад», — сказал Хилл Basket News.

Литовский баскетболист Арвидас Сабонис выигрывал в составе сборной СССР золотую медаль на Олимпиде-1988 в Сеуле, в 1995 году он дебютировал в НБА в составе «Портленд Трейл Блэйзерс». Дирк Новицки, включённый в Зал славы баскетбола в 2023 году, выступал за «Даллас Маверикс» с 1998 по 2019 год, вместе с командой он выигрывал НБА в сезоне-2011, став самым ценным игроком финала.

Материалы по теме
Дирк Новицки ответил Тони Паркеру, назвавшему его величайшим европейским баскетболистом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android