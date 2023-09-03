Грант Хилл назвал двух игроков, поднявших уровень международного баскетбола до уровня НБА

Бывшая звезда НБА Грант Хилл, член Зала славы баскетбола с 2018 года, рассказал о сокращении разницы в уровне международных игроков и уровне НБА, а также рассказал, какие европейские баскетболисты внесли главный вклад.

«Игра против игроков НБА больше не является загадочной. Они всё ещё были в восторге от игры против Чарльза Баркли или Карла Мэлоуна. Интересно, как быстро остальной мир догнал уровень. На Олимпиаде-2000 в Сиднее царила невероятная паника, а затем, в 2002 и 2004 годах, мы проиграли.

Я думаю о таком человека, как [Арвидас] Сабонис, который был пионером международного баскетбола. Он выиграл золотую медаль в 1998 году. Он был великим игроком, частью той волны международных игроков, пришедших в НБА и вдохновивших международных игроков следующего поколения. Как и Дирк Новицки, показавший, что это можно сделать.

Игры отличают. Наша игра в НБА начинает больше напоминать их игру. Снайперские показатели улучшились. Терерь 30% игроков НБА не из США. Уважение по-прежнему есть, но нет того страха или трепета, который был 27 лет назад», — сказал Хилл Basket News.

Литовский баскетболист Арвидас Сабонис выигрывал в составе сборной СССР золотую медаль на Олимпиде-1988 в Сеуле, в 1995 году он дебютировал в НБА в составе «Портленд Трейл Блэйзерс». Дирк Новицки, включённый в Зал славы баскетбола в 2023 году, выступал за «Даллас Маверикс» с 1998 по 2019 год, вместе с командой он выигрывал НБА в сезоне-2011, став самым ценным игроком финала.