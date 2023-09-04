«Это парни, которые верят в меня». Диллон Брукс высказался после матча со сборной Испанией

Лёгкий форвард, один из лидеров сборной Канады по баскетболу Диллон Брукс эмоционально отреагировал на своё пребывание в составе команды после матча заключительного группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023 со сборной Испанией (88:85).
«После тяжёлого года в составе старой команды было здорово освежиться канадской кровью. Это парни, которые верят в меня… Парни, которые доверяют мне», — заявил Брукс в послематчевом интервью.
Напомним, самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков. У испанцев наилучшую результативность продемонстрировал Гильермо Эрнангомес — 25 очков.
Благодаря этой победе сборная Канады получила путёвку в плей-офф. Испанцы заняли третье место в группе и завершили своё выступление на чемпионате.
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