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«Это парни, которые верят в меня». Диллон Брукс высказался после матча со сборной Испанией

«Это парни, которые верят в меня». Диллон Брукс высказался после матча со сборной Испанией
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Лёгкий форвард, один из лидеров сборной Канады по баскетболу Диллон Брукс эмоционально отреагировал на своё пребывание в составе команды после матча заключительного группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023 со сборной Испанией (88:85).

«После тяжёлого года в составе старой команды было здорово освежиться канадской кровью. Это парни, которые верят в меня… Парни, которые доверяют мне», — заявил Брукс в послематчевом интервью.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков. У испанцев наилучшую результативность продемонстрировал Гильермо Эрнангомес — 25 очков.

Благодаря этой победе сборная Канады получила путёвку в плей-офф. Испанцы заняли третье место в группе и завершили своё выступление на чемпионате.

Итоги дня:
Канада совершила камбэк и вырвала победу, а Словения разгромно проиграла! Конец дня ЧМ-23
Канада совершила камбэк и вырвала победу, а Словения разгромно проиграла! Конец дня ЧМ-23
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