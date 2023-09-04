Рондо раскрыл причины плохого выступления «Чикаго» в сезоне-2016/2017 с Батлером и Уэйдом
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» (2008) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020) Рэджон Рондо рассказал о своём периоде в «Чикаго Буллз» сезона-2016/2017, за который также выступали лёгкий форвард Джимми Батлер и атакующий защитник Дуэйн Уэйд.
«Химия» — этого вообще не было. Как я уже упоминал ранее, Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд были как бы сами по себе — на своей волне — даже на тренировках и даже за пределами площадки. Опять же, каждая команда индивидуальна, и в этом нет ничего плохого.
Но взаимоотношений между молодыми и опытными игроками не было. Вот почему так много проблем у нас было в течение года», — рассказал Рондо в подкасте Джей Джея Редика.
Рондо — о самом ярком моменте:
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