Рондо раскрыл причины плохого выступления «Чикаго» в сезоне-2016/2017 с Батлером и Уэйдом

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» (2008) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020) Рэджон Рондо рассказал о своём периоде в «Чикаго Буллз» сезона-2016/2017, за который также выступали лёгкий форвард Джимми Батлер и атакующий защитник Дуэйн Уэйд.

«Химия» — этого вообще не было. Как я уже упоминал ранее, Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд были как бы сами по себе — на своей волне — даже на тренировках и даже за пределами площадки. Опять же, каждая команда индивидуальна, и в этом нет ничего плохого.

Но взаимоотношений между молодыми и опытными игроками не было. Вот почему так много проблем у нас было в течение года», — рассказал Рондо в подкасте Джей Джея Редика.