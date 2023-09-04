Ар Джей Барретт: мы едем на Олимпиаду, детка!
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Форвард сборной Канады и «Нью-Йорк Никс» Ар Джей Барретт отреагировал на то, что Канада получила право на участие в Олимпийских играх 2024 года.
«Мы едем на Олимпиаду, детка! Я сказал своему папе, что поеду туда. Да, я счастлив», — приводит слова Барретта ClutchPoints.
Напомним, вчера, 3 сентября, сборная Канады вышла в четвертьфинал чемпионата мира, одержав победу в матче с Испании со счетом 88:85. Ар Джей Барретт набрал 16 очков, пять подборов и отдал одну передачу.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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