Деннис Родман сломал гитару о голову рестлера

Пятикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» и член Зала славы баскетбола Деннис Родман сломал гитару во время выступления в реслинговом шоу.
Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет».
62-летний американец впервые появился на бойцовском шоу в марте 1997 года. После своего дебюта Родман присоединился к организации New World Order, где участвовал со своим другом Халком Хоганом. Год спустя Родман и Хоган провели двойной бой с другой легендой НБА Карлом Мэлоуном и Даймондом Далласом Пейджем.
Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.
Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.
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