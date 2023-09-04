Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вайдас Кариниускас объяснил, почему он решил потроллить Остина Ривза

Вайдас Кариниускас объяснил, почему он решил потроллить Остина Ривза
Комментарии

Литовский защитник Вайдас Кариниускас дал комментарий по поводу своего троллинга в адрес звёздного игрока сборной США Остина Ривза.

В первой четверти матча группового этапа с США (110:104) Кариниускас забил два очка с фолом, после чего высунул язык, показав его Остину Ривзу.

«Я играл с его братом Спенсером в прошлом году. Я разговаривал со Спенсером перед игрой, и он сказал: «Дайте Остину возможность для трэш-тока». И я дал ему такую возможность», — рассказал Кариниускас после игры.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android