Вайдас Кариниускас объяснил, почему он решил потроллить Остина Ривза
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Литовский защитник Вайдас Кариниускас дал комментарий по поводу своего троллинга в адрес звёздного игрока сборной США Остина Ривза.
В первой четверти матча группового этапа с США (110:104) Кариниускас забил два очка с фолом, после чего высунул язык, показав его Остину Ривзу.
«Я играл с его братом Спенсером в прошлом году. Я разговаривал со Спенсером перед игрой, и он сказал: «Дайте Остину возможность для трэш-тока». И я дал ему такую возможность», — рассказал Кариниускас после игры.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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