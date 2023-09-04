Тони Кукоч — о сравнении Леброна и Джордана: Майкл — величайший игрок в истории баскетбола

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч объяснил, почему нельзя сравнивать между собой Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
«Трудно сравнивать игроков, которые никогда не играли в одну и ту же эпоху, которые никогда не играли друг против друга. Очевидно, что баскетбол развивается и становится лучше. Современные игроки могут смотреть за игрой предыдущих поколений и узнать все их хитрости. Вы можете повторять их движения, вы можете лучше готовиться, используя их знания о том, как быстрее восстановиться от травм и как поддерживать своё тело в форме. Все эти мелочи могут сделать вас лучшим игроком.
Так что, когда дело доходит до сравнения Майкла из 80-х и 90-х годов или Леброна из 2000-х или 2010-х, нельзя сказать, что один был лучше другого. Майкл явно вывел мировой баскетбол на другой уровень. Благодаря его игре в том числе Леброн стал тем, кем является сейчас, он дал шанс Луке Дончичу стать Лукой, а Николе Йокичу — Йокичем. В те времена вы не могли себе этого представить. Так что, если бы я мог сравнить Майкла, я бы сравнил его с Тайгером Вудсом в гольфе или с Майклом Фелпсом в плавании. Благодаря этому я могу назвать Майкла величайшим игроком в истории баскетбола, но, возможно, не лучшим. Я не думаю, что это эгоистично, просто так оно и есть.
Я бы хотел, чтобы вы могли отправить сегодняшних игроков в 90-е и дать им сыграть в тот баскетбол с жёсткими фолами и всем остальным, и, когда мы говорим об этих двоих, очевидно, что найдутся люди, которые скажут: «А как насчёт Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда? Как насчёт Билла Расселла? Элджина Бэйлора? Потому что в своё время эти парни были настолько доминирующими, что никто не мог сравниться с ними.
В социальных сетях люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые никогда не видели, как играют эти парни, иногда пишут: «Оууу, они были медленнее, они не были так хорошо готовы физически, они не такие». Но они могли набирать очки с любой позиции. У них было так много навыков — они знали баскетбол как свои пять пальцев. Так что это сложно. Это действительно тяжело и неприятно говорить, что этот парень был лучше другого, если они никогда не играли друг против друга», — приводит слова Кукоча инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».
- 4 сентября 2023
-
19:21
-
18:36
-
18:14
-
16:50
-
16:26
-
15:36
-
14:57
-
14:16
-
13:05
-
12:21
-
11:08
-
10:59
-
10:47
-
09:34
-
08:47
-
07:39
-
06:17
-
06:06
-
05:58
-
05:52
-
04:53
-
03:37
-
02:15
-
01:39
-
00:32
-
00:19
-
00:13
- 3 сентября 2023
-
23:44
-
22:28
-
21:51
-
20:21
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:31