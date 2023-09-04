Тони Кукоч — о сравнении Леброна и Джордана: Майкл — величайший игрок в истории баскетбола

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч объяснил, почему нельзя сравнивать между собой Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«Трудно сравнивать игроков, которые никогда не играли в одну и ту же эпоху, которые никогда не играли друг против друга. Очевидно, что баскетбол развивается и становится лучше. Современные игроки могут смотреть за игрой предыдущих поколений и узнать все их хитрости. Вы можете повторять их движения, вы можете лучше готовиться, используя их знания о том, как быстрее восстановиться от травм и как поддерживать своё тело в форме. Все эти мелочи могут сделать вас лучшим игроком.

Так что, когда дело доходит до сравнения Майкла из 80-х и 90-х годов или Леброна из 2000-х или 2010-х, нельзя сказать, что один был лучше другого. Майкл явно вывел мировой баскетбол на другой уровень. Благодаря его игре в том числе Леброн стал тем, кем является сейчас, он дал шанс Луке Дончичу стать Лукой, а Николе Йокичу — Йокичем. В те времена вы не могли себе этого представить. Так что, если бы я мог сравнить Майкла, я бы сравнил его с Тайгером Вудсом в гольфе или с Майклом Фелпсом в плавании. Благодаря этому я могу назвать Майкла величайшим игроком в истории баскетбола, но, возможно, не лучшим. Я не думаю, что это эгоистично, просто так оно и есть.

Я бы хотел, чтобы вы могли отправить сегодняшних игроков в 90-е и дать им сыграть в тот баскетбол с жёсткими фолами и всем остальным, и, когда мы говорим об этих двоих, очевидно, что найдутся люди, которые скажут: «А как насчёт Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда? Как насчёт Билла Расселла? Элджина Бэйлора? Потому что в своё время эти парни были настолько доминирующими, что никто не мог сравниться с ними.

В социальных сетях люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые никогда не видели, как играют эти парни, иногда пишут: «Оууу, они были медленнее, они не были так хорошо готовы физически, они не такие». Но они могли набирать очки с любой позиции. У них было так много навыков — они знали баскетбол как свои пять пальцев. Так что это сложно. Это действительно тяжело и неприятно говорить, что этот парень был лучше другого, если они никогда не играли друг против друга», — приводит слова Кукоча инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».