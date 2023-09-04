Тренер сборной Германии — о Латвии: они показывают очень хороший европейский баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт рассказал о состоянии лёгкого форварда Франца Вагнера, восстанавливающегося после травмы лодыжки, а также поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Латвии.

«У Вагнера ещё не было тренировок с командой. Ни игры 5 на 5, ни контакта. Во вторник мы посмотрим, сможет ли он тренироваться. Медицинский штаб примет решение по его игре в среду.

Cборная Латвии? Они играли очень хорошо. Они показывают очень хороший европейский баскетбол. Они здорово готовы, хорошо взаимодействуют, отлично реализуют броски. Мы относимся к ним с уважением.

Ожидал ли я, что сборная США проиграет Литве? У меня нет возможности следить за другой командой. Мы играем каждый второй день, поэтому у нас не так много времени, чтобы следить за всем, что происходит. Но это показывает, насколько силён баскетбольный мир», — приводит слова Херберта Basket News.