Никола Милутинов: Литва — фавориты матча, мы должны будем соответствовать их темпу

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с командой Литвы.

«Литва – действительно хорошая команда, они доказали это в последнем матче со сборной США. Нам будет очень тяжело. Они хорошо готовы физически и играют очень энергозатратно. Мы должны будем соответствовать их темпу. Они — фавориты игры

На мой взгляд, это будет матч с небольшим количеством набранных очков. Но посмотрим, что будет завтра. Они забудут предыдущую победу и приедут сюда с полной уверенностью в себе, чтобы сыграть ещё лучше.

Симанич? Нам было очень тяжело, когда мы узнали о том, что произошло. Сначала мы не поверили. Это действительно повлияло на нас. Мы все молимся за него, чтобы он как можно скорее поправился. Вчера вечером мы узнали, что ему предстоит ещё одна операция.

Мы будем бороться за него, чтобы он мог нами гордиться. Было очень тяжело, мы не спали после того матча. Мы пытались найти для него кровь. Это был действительно трудный момент для всех, я надеюсь, что такое никогда не повторится ни с кем в мире. Я не верил, что можно получить такую травму во время баскетбольного матча – это настоящая катастрофа», – приводит слова Милутинова Еurohoops.