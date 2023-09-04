Гомельский: какое бы место Литва ни заняла на ЧМ, нужно тренеру Максвитису дать награду

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил выступление сборной Литвы на текущем чемпионате мира. Литовцы выиграли все пять матчей, включая игру со сборной США, и пробились в четвертьфинал, где встретятся с командой Сербии.
«Литва идёт без поражений. Какое бы место команда ни заняла, нужно тренеру Максвитису дать награду.
Понравилась ли игра со сборной США? Мне понравился результат. Однако обе команды в защите не играли от слова «совсем». Понятно, что задача выхода в четвертьфинал была решена. Напрягаться в защите было необязательно. У Литвы полетели трёхочковые. За счёт этого в первой половине разрыв стал неприличным. Ну а потом состоялась погоня США, которая не увенчалась успехом. Мои поздравления литовцам.
Литва — Сербия? Две равные по силам команды. Будет очень напряжённая игра, в которой победит та команда, которая лучше сыграет в защите», — написал Гомельский на своём сайте.
- 4 сентября 2023
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