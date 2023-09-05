Рэджон Рондо назвал двух игроков в истории НБА, которые были равны ему по пониманию игры

Двукратный чемпион НБА (2008, 2020) Рэджон Рондо назвал двух игроков, которые могут сравниться с ним по уровню игрового интеллекта.
«Обычно я играл не против игроков, а против тренеров. Но есть два игрока, против которых я играл так же, как против тренеров — это Леброн Джеймс и Коби Брайант. Перед играми с ними я засыпал и думал о том, что могу сделать с тактической точки зрения, чтобы остановить этих ребят», — рассказал Рондо на подкасте Джей Джей Редика.
Рэджон играл против Коби Брайанта в двух финалах — в 2008 и 2010 годах. В первый раз Рондо в составе «Бостон Селтикс» смог одержать победу в серии, а уже в 2010 году команда с восточного побережья проиграла серию. Рондо и Леброн вместе играли за «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграли титул в «пузыре» в 2020 году.
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