Агент Рич Пол: Леброн большую часть своей карьеры был аутсайдером в финальных сериях

Именитый спортивный агент Рич Пол считает, что нынешний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс большую часть карьеры выходил в финал НБА в качестве аутсайдера.

«В 22 года он вывел команду в финал в качестве аутсайдера. Он всегда был аутсайдером. В каждом финале, кроме 2012 и, может быть, 2011 года, он играл в основном в роли аутсайдера», — приводит слова Пола Lakers Daily.

38-летний Леброн Джеймс в минувшем сезоне помог своей команде дойти до финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.

Напомним, в финальной серии минувшего сезона НБА «Денвер» оказался сильнее «Майами Хит».