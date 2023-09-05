Агент Рич Пол: Леброн большую часть своей карьеры был аутсайдером в финальных сериях

Именитый спортивный агент Рич Пол считает, что нынешний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс большую часть карьеры выходил в финал НБА в качестве аутсайдера.
«В 22 года он вывел команду в финал в качестве аутсайдера. Он всегда был аутсайдером. В каждом финале, кроме 2012 и, может быть, 2011 года, он играл в основном в роли аутсайдера», — приводит слова Пола Lakers Daily.
38-летний Леброн Джеймс в минувшем сезоне помог своей команде дойти до финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «Лейкерс» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс». Форвард набирал 24,8 очка, делал 9,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру плей-офф.
Напомним, в финальной серии минувшего сезона НБА «Денвер» оказался сильнее «Майами Хит».
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