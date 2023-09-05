Знаменитый ювелир подал иск против бывшего чемпиона НБА

Чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Джейсон Терри обвиняется в том, что обманул знаменитого ювелира из-за бриллиантовых часов Rolex стоимостью $ 25 тыс.

Терри взял напрокат часы из нержавеющей стали с бриллиантами весом 23,5 карата у известного нью-йоркского ювелира Эрика Мавачева (Eric Mavachev), который в профессиональной среде носит имя Эрик Мавани и прозвище «Eric Da Jeweler».

По словам адвоката Марка Шириана, ветеран НБА одолжил эти броские часы для похода в ночной клуб Drai's в Лас-Вегасе во время Летней лиги НБА.

После этого, вместо того чтобы вернуть часы, бывший защитник НБА заявил, что хочет купить их у Мавачева. Тогда Мавачев согласился продать часы за $ 25 тыс, на что Терри согласился, утверждается в отчёте.

Терри отправил Мавачеву смс-сообщение с просьбой предоставить информацию о его банковском счете и сообщил, что переведет деньги 13 июля, утверждается в судебных документах. Но деньги так и не поступили, а чемпион НБА 2011 г. так и не вернул наручные часы, утверждается в иске.