Йонас Валанчюнас стал лучшим бомбардиром Литвы за всю историю ЧМ
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В эти минуты проходит четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором Литва встречается с Сербией. Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас уже записал в свой актив семь очков, став таким образом лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов мира.
Следить за матчем:
Предыдущий рекорд принадлежал Линасу Клейзе — 267 очков. Валанчюнас уже сейчас имеет 273. К концу второй четверти сборная Сербии лидирует в счёте — 42:34.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 11:45 МСК
Литва
Окончен
68 : 87
Сербия
Литва: Седекерскис - 14, Йокубайтис - 13, Браздейкис - 11, Валанчюнас - 11, Нормантас - 8, Кузминскас - 6, Димша - 3, Мотеюнас - 2, Малдунас, Бендзюс, Кариниускас, Сирвидис
Сербия: Богданович - 21, Петрушев - 17, Йович - 11, Гудурич - 9, Милутинов - 9, Йович - 8, Аврамович - 8, Давидовац - 2, Маринкович - 1, Ристич - 1, Добрич, Симанич
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