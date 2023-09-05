Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йонас Валанчюнас стал лучшим бомбардиром Литвы за всю историю ЧМ

Йонас Валанчюнас стал лучшим бомбардиром Литвы за всю историю ЧМ
Комментарии

В эти минуты проходит четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором Литва встречается с Сербией. Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас уже записал в свой актив семь очков, став таким образом лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов мира.

Следить за матчем:
Литовцам очень тяжело даётся матч! Но что они предпримут во 2-й половине? ЧМ-2023 — LIVE
Live
Литовцам очень тяжело даётся матч! Но что они предпримут во 2-й половине? ЧМ-2023 — LIVE

Предыдущий рекорд принадлежал Линасу Клейзе — 267 очков. Валанчюнас уже сейчас имеет 273. К концу второй четверти сборная Сербии лидирует в счёте — 42:34.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 11:45 МСК
Литва
Окончен
68 : 87
Сербия
Литва: Седекерскис - 14, Йокубайтис - 13, Браздейкис - 11, Валанчюнас - 11, Нормантас - 8, Кузминскас - 6, Димша - 3, Мотеюнас - 2, Малдунас, Бендзюс, Кариниускас, Сирвидис
Сербия: Богданович - 21, Петрушев - 17, Йович - 11, Гудурич - 9, Милутинов - 9, Йович - 8, Аврамович - 8, Давидовац - 2, Маринкович - 1, Ристич - 1, Добрич, Симанич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android