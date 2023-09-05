Йонас Валанчюнас стал лучшим бомбардиром Литвы за всю историю ЧМ

В эти минуты проходит четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором Литва встречается с Сербией. Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас уже записал в свой актив семь очков, став таким образом лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов мира.

Предыдущий рекорд принадлежал Линасу Клейзе — 267 очков. Валанчюнас уже сейчас имеет 273. К концу второй четверти сборная Сербии лидирует в счёте — 42:34.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.