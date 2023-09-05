Сербия выиграла все матчи чемпионата мира, если вела в счёте 10+ очков к перерыву

Сборная Сербии ещё ни разу в своей истории не проиграла матч чемпионата мира по баскетболу, если вела к большому перерыву с разницей в 10 очков. Сегодня в матче четвертьфинала ЧМ-2023 подопечные Светислава Пешича одержали победу над национальной командой Литвы. В перерыве команда имела преимущество в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Богдан Богданович, записавший в свой актив 21 очко. В составе сборной Литвы отличился Тадас Седекерскис — 14 очков, девять подборов.

В полуфинале подопечные Светислава Пешича встретятся с победителем пары Канада — Словения.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.