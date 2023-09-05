«Эта победа для него». Богдан Богданович высказался о Симаниче, которому удалили почку

Лидер сборной Сербии Богдан Богданович после победы в четвертьфинальном матче с Литвой (87:68) дал комментарий по поводу Бориши Симанича, которому удалили почку из-за повреждения, полученного во время ЧМ-2023.

«Бориша Симанич послал нам сообщение: «Ребята, я в порядке. Давайте победим сегодня». После всего, что с ним произошло, он объединил нас. Он удивительный парень. Эта победа для него», — сказал Богданович после матча.

В полуфинале подопечные Светислава Пешича встретятся с победителем пары Канада — Словения.

Сегодня, 5 сентября, также пройдёт второй четвертьфинальный матч чемпионата мира. В 15:40 мск начнут играть сборные Италии и США.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.