Гудурич — об игре Богдановича: он показал пример настоящего лидерства, он наш капитан

Защитник сборной Сербии Марко Гудурич высказался о победе над командой Литвы в четвертьфинале чемпионата мира, высоко оценив вклад лидера сербского коллектива Богдана Богдановича.
«Я хочу посвятить эту победу нашему товарищу по команде — Борише Симаничу. Мы будем продолжать бороться ради него до последней минуты.
Игроки, вышедшие со скамейки, в общей сложности набрали 38 очков? В этом была наша сила с первого дня — ребята, выходящие со скамейки запасных, придавали нам дополнительную энергию в каждом матче.
Богданович? Учитывая, что мы оказались в такой же ситуации против Италии, он произнёс хорошую речь о том, что мы должны сохранять спокойствие, оставаться вместе и играть с холодной головой. Он показал пример настоящего лидерства, которое нам было нужно. Он наш капитан», — приводит слова Гудурича Еurohoops.
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