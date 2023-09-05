ФИБА опубликовала мемы после вылета сборной Литвы в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

Международная федерация баскетбола (ФИБА) в своём официальном аккаунте в «Твиттере» опубликовала мемы, посвящённые сборной Литвы и её болельщикам, после поражения команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира со сборной Сербии.
После окончания матча Литва — Сербия (68:87) была опубликована картинка с отсылкой к недавней победе литовцев над командой США.
Фото: https://twitter.com/FIBAWC/status/1699003182557573443/photo/1
«Иногда ты просто не в силах что-то изменить», — гласит подпись под изображением.
Во время матча США — Италия (100:63) в аккаунте ФИБА появился ещё один мем.
Фото: https://twitter.com/FIBAWC/status/1699064640263827463/photo/1
«Фанаты сборной Литвы наблюдают, как сборная США обыгрывает Италию с разницей в 40 очков», — сказано в описании к картинке.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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