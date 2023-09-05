Главный тренер сборной США Стив Керр сравнил свою команду с лошадью

Главный тренер сборной США Стив Керр прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира. Сегодня, 5 сентября, американцы с разгромным счётом переиграли Италию (100:63) в четвертьфинальном матче.
«Эта группа игроков уже пережила пятинедельное путешествие, и осталось ещё пять дней. Мы — лошадь, возвращающаяся в свой сарай, и, когда лошадь возвращается, она ускоряет шаг. Наши игроки набирают форму, они знают, что будет дальше, и я знаю, что они будут с такой же энергией двигаться вперёд.
Сегодня мы показали нашу лучшую игру в обороне, и именно это потребуется, чтобы выиграть два оставшихся трудных матча. Мы проиграли последнюю игру, и всегда хочется ответить на поражение хорошим результатом. Радость и спортивный азарт идут рука об руку. Когда ты соревнуешься с энтузиазмом, это становится заразительным для окружающих, и это здорово. И именно тогда наша игра выходит на пик», — приводит слова Керра Еurohoops.
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