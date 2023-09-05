Тренер сборной Италии Поццекко — о поражении от США: мы не знали, что мы здесь делаем

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче чемпионата мира со сборной США (63:100).
«Мы сыграли в четвертьфинале, хотя мы не должны были здесь быть. Но сюда приехали восемь лучших команд мира. Все знают, какие мы игроки и люди. В этом матче мы разучились летать и не знали, что мы здесь делаем. Парни не заслуживали играть против США, потому что мы выиграли свою группу. Но это спорт. Я люблю всех своих игроков, а сейчас даже больше. Я уважаю их больше, чем до матча.
Игра за пятое-восьмое места? Мы всегда думаем о результатах. Также есть вещи, которые имеют ещё большее значение, когда у вас такая группа игроков. Замечательные отношения, которые у нас всех сложились с Луиджи Датоме, уважение, которое мы испытываем к нему, заставляют нас помочь ему сыграть свои последние две игры наилучшим образом. Ребята подарят ему последние эмоции на площадке. Он это заслужил», — приводит слова Поццекко Еurohoops.
Напомним, Луиджи Датоме объявил о завершении карьеры после чемпионата мира.
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