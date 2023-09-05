Фонтеккио — о сборной США: они сыграли идеально и не давали нам набирать очки

Форвард сборной Италии Симоне Фонтеккио подвёл итоги проигранного четвертьфинального матча чемпионата мира по баскетболу с командой США (63:100).

«Они сыграли идеально, они не давали нам набирать очки. Мы пытались играть активнее с самого начала и даже в третьей четверти, но сегодня они владели мячом больше, чем во всех предыдущих матчах. Они с самого начала были идеальны, сконцентрированы: То, что они проиграли предыдущий матч, нам не помогло.

Нам надоело проигрывать в четвертьфиналах. Но мы вошли в число восьми лучших команд мира, и нам нужно стать ещё сильнее.

Наши последние две игры — это две последние игры Джиджи Датоме. Для него и для нас это очень важно. Мы подойдём к ним с той же отдачей и желанием соревноваться», — приводит слова Фонтеккио Еurohoops.