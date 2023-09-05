Стивен Эй Смит назвал лучшего игрока НБА не старше 25 лет

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит ответил на вопрос о лучшем игроке Национальной баскетбольной ассоциации в возрасте до 25 лет включительно.
«Многие люди назвали бы Луку Дончича, но я скажу, что это Джейсон Тейтум. Рост Тейтума 205 см, но при этом он отлично бросает трёхочковые. Я видел, как он проиграл 46 очков в шестой игре серии плей-офф с «Милуоки», и видел, как он вёл за собой команду в седьмой игре. Я вижу молодого Джейсона Тейтума, которому ещё нет и 27 лет, но он был основным игроком в команде, которая участвовала в нескольких финальных сериях конференции и в финале НБА», — сказал Смит в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.
Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА. Также 25-летний баскетболист трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.
- 5 сентября 2023
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