Чемпион НБА назвал условие, при котором Яннис Адетокунбо может покинуть «Милуоки»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон назвал условие, при котором «Милуоки Бакс» не сможет сохранить в составе звёздного форварда Янниса Адетокунбо.
«Они могут сохранить Янниса, если выиграют чемпионат в ближайшие два года. Если они этого не сделают, я думаю, Яннис уйдёт.
Я не думаю, что «Милуоки» уйдёт в перестройку. Они недавно сменили тренера, и теперь у них есть два года, чтобы выиграть титул, и тогда Яннис останется. Если нет, то он будет искать возможность выиграть чемпионат в другом месте», – рассказал Джефферсон в шоу Road Trippin.
Самое раннее, когда Адетокунбо может стать свободным агентом, — 2025 год. Грек выступает за «Милуоки Бакс» с сезона-2013/2014. Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2021 году.
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