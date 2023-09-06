Чемпион НБА назвал условие, при котором Яннис Адетокунбо может покинуть «Милуоки»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон назвал условие, при котором «Милуоки Бакс» не сможет сохранить в составе звёздного форварда Янниса Адетокунбо.

«Они могут сохранить Янниса, если выиграют чемпионат в ближайшие два года. Если они этого не сделают, я думаю, Яннис уйдёт.

Я не думаю, что «Милуоки» уйдёт в перестройку. Они недавно сменили тренера, и теперь у них есть два года, чтобы выиграть титул, и тогда Яннис останется. Если нет, то он будет искать возможность выиграть чемпионат в другом месте», – рассказал Джефферсон в шоу Road Trippin.

Самое раннее, когда Адетокунбо может стать свободным агентом, — 2025 год. Грек выступает за «Милуоки Бакс» с сезона-2013/2014. Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2021 году.