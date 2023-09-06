Щербенёв: на групповом этапе ЧМ больше всех запомнился канадец Гилджес-Александер
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв назвал игроков, которые запомнились ему больше всего по ходу первого и второго групповых этапов чемпионата мира по баскетболу — 2023.
«Кто из игроков запомнился больше всего на групповом турнире чемпионата мира? Канадец Шей Гилджес-Александер — просто невероятный игрок. За кем лично мне интересно следить? Это защитник сборной Латвии Артурс Жагарс. Мы играли на чемпионате Европы U18, тогда ему дали приз лучшего разыгрывающего, а в полуфинале он набрал 35 очков. Одно время я следил за его игрой. У него была череда травм, но он вышел на очень серьёзный уровень, который сейчас демонстрирует на чемпионате мира», — приводит слова Щербенёва Metaratings.
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