Щербенёв: на групповом этапе ЧМ больше всех запомнился канадец Гилджес-Александер

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв назвал игроков, которые запомнились ему больше всего по ходу первого и второго групповых этапов чемпионата мира по баскетболу — 2023.

«Кто из игроков запомнился больше всего на групповом турнире чемпионата мира? Канадец Шей Гилджес-Александер — просто невероятный игрок. За кем лично мне интересно следить? Это защитник сборной Латвии Артурс Жагарс. Мы играли на чемпионате Европы U18, тогда ему дали приз лучшего разыгрывающего, а в полуфинале он набрал 35 очков. Одно время я следил за его игрой. У него была череда травм, но он вышел на очень серьёзный уровень, который сейчас демонстрирует на чемпионате мира», — приводит слова Щербенёва Metaratings.