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Джимми Батлер признался, что слишком часто стал посещать теннис

Джимми Батлер признался, что слишком часто стал посещать теннис
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о своих посещениях Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.

«Так, мы сделали это. Только что смотрели, как Саша выиграл матч (Александр Зверев одолел Янника Синнера в 1/8 финала — Прим. «Чемпионата»). Я поздравляю его.

Теперь настало время лететь в Лос-Анджелес. Я устал и у меня остыла еда. Но я вернусь на US Open в пятницу. Я знаю, вы будете скучать по мне, ибо я очень часто стал посещать теннисные матчи. Но мне все равно, увидимся в пятницу», — заявил Батлер в своих социальных сетях, сидя в самолёте.

Форвард «Майами» проявляет активный интерес к турниру US Open. Так, 33-летний баскетболист в том числе недавно был замечен на матчах с участием американской теннисистки, шестой ракетки мира Кори Гауфф.

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