Опубликован список баскетболистов, которым больше всего переплатили за карьеру
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Портал HoopsHype опубликовал десятку игроков НБА, общую сумму контрактов которых наиболее точно можно назвать переплатой.
Топ-10 игроков, за которых переплатили. Версия HoopsHype.
1. Джон Уолл. $ 279 млн за 13 сезонов (2011-2023).
2. Гордон Хэйворд. $ 239 млн за 13 сезонов (2011-2023).
3. Клэй Томпсон. $ 225 млн за 12 сезонов (2012-2023).
4. Тайсон Чендлер. $ 189 млн за 19 сезонов (2002-2020).
5. Джуван Ховард. $ 151 млн за 18 сезонов (1995-2012).
6. Кевин Лав. $ 268 млн за 15 сезонов (2009-2023).
7. Дикембе Мутомбо. $ 143 млн за 18 сезонов (1992-2009).
8. Николя Батюм. $ 186 млн за 15 сезонов. (2009-2023).
9. Чендлер Парсонс. $ 127 млн за девять сезонов. (2012-2020).
10. Эл Хорфорд. $ 269 млн за 16 сезонов. (2008-2023).
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