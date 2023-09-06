«Лейкерс» подписали контракт с Кристианом Вудом

Бигмен Кристиан Вуд подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает известнейший инсайдер Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано на два года с опцией игрока на второй сезон.

27-летний игрок минувший сезон провёл за «Даллас Маверикс». Преимущественно он выходил со скамейки запасных, набирая в среднем 16,6 очка и 7,3 подбора.

Игрок заявлялся на драфт 2015 года, но ни одна команда за два раунда не выбрала его, несмотря на то, что предполагалось, что он оценивается на уровне конца первого раунда.

Позже он на протяжении нескольких лет выступал за разные команды Лиги развития. Первым полноценным сезоном в НБА стоит признать его пребывание в «Детройт Пистонс» — после чего заслужил приличный контракт в «Хьюстон Рокетс».