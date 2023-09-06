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Ричард Джефферсон назвал порог набранных очков, который достигнет Леброн Джеймс

Ричард Джефферсон назвал порог набранных очков, который достигнет Леброн Джеймс
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Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон назвал планку очков, до которой дойдёт звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс по окончании своей карьеры.

«Я думаю, что Леброн будет играть ещё три или четыре года. И я думаю, что он сможет достичь отметки в 45 000 очков. Даже если он будет играть, скажем, по 65 игр за сезон и набирать по 25 очков в среднем — за три года он уже практически приблизится к данной отметке. А мы знаем, что он может набирать больше и играть больше.

Этот рекорд никогда не будет побит. При нашей жизни уж точно», — заявил Джефферсон на подкасте Road Trippin.

На данный момент у Леброна 38 652 очка. В минувшем сезоне Джеймс стал лидером по показателю количества очков за карьеру, обойдя легендарного центрового Карима Абдула-Джаббара.

Мнение о Леброне:
Экс-игрок НФЛ сравнил Леброна Джеймса с Каримом Абдул-Джаббаром и Уилтом Чемберленом
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