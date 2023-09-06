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Вагнер, вернувшийся после травмы, прокомментировал победу в матче с Латвией

Вагнер, вернувшийся после травмы, прокомментировал победу в матче с Латвией
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Игрок сборной Германии Франц Вагнер поделился мыслями после победы в четвертьфинале чемпионата мира с Латвией (81:79).

«Действительно физически сложная игра, каждое владение имело значение. Мы не очень хорошо начали, но на протяжении всего матча мы прилагали большие усилия, и сегодня мы заслужили это как команда.

У нас 12 очень хороших игроков, и в Японии мы играли в отличный командный баскетбол. Я просто счастлив, что вернулся и помогаю команде. Чувствую себя хорошо, лодыжка выдержала, и у меня не было никаких проблем на протяжении всей игры.

Определённо, это один из самых важных матчей, потому что я никогда не играл на Кубке мира. Я очень рад, что смог помочь команде победить и что мы вышли вперёд.

Наслаждаемся победой, но и восстанавливаемся, а завтра сосредоточимся на США и будем готовы через два дня», — приводит слова Вагнера Eurohoops.

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