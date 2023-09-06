«Зенит» переиграл будущего соперника по Суперкубку ЕЛ «Бешикташ» в товарищеском матче

«Зенит» одержал победу над турецким «Бешикташем» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 70:66.
Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал американский атакующий защитник Кайл Курич, на счету которого 21 очко и пять подборов. Также стоит отметить разыгрывающего Трента Фрейзера (18 очков) и тяжёлого форварда Адриена Моэрмана (11 очков).
Напомним, «Зенит» и «Бешикташ» примут участие в розыгрыше Суперкубка Единой лиги ВТБ. Жеребьёвка свела команды на стадии четвертьфинала. Встреча состоится 22 сентября в Москве.
В Суперкубке Единой лиги ВТБ сыграют шесть сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, а также турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ».
- 6 сентября 2023
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