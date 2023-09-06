Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видеообзор четвертьфинала ЧМ между Канадой и Словенией с двумя удалениями в концовке

Видеообзор четвертьфинала ЧМ между Канадой и Словенией с двумя удалениями в концовке
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, завершился заключительный четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Канады переиграла национальную команду Словении (100:89). Отметим, что обе команды потеряли важных игроков в концовке встречи из-за перебора технических замечаний.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи.

Права на видео принадлежат ФИБА. Видео доступно на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel

Лидер сборной Словении Лука Дончич был удалён по ходу четвёртой четверти встречи за перебор технических замечаний. За несколько минут до этого удаление за неспортивный фол заработал форвард сборной Канады Диллон Брукс.

Самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер, записавший в свой актив 31 очко, 10 подборов и четыре передачи.

В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68).

Материалы по теме
Лука Дончич обвинил судей в нежелании фиксировать на нём фолы в матче с Канадой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android