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Видеообзор четвертьфинала ЧМ между Канадой и Словенией с двумя удалениями в концовке

Сегодня, 6 сентября, завершился заключительный четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Канады переиграла национальную команду Словении (100:89). Отметим, что обе команды потеряли важных игроков в концовке встречи из-за перебора технических замечаний.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи.

Права на видео принадлежат ФИБА. Видео доступно на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel…

Лидер сборной Словении Лука Дончич был удалён по ходу четвёртой четверти встречи за перебор технических замечаний. За несколько минут до этого удаление за неспортивный фол заработал форвард сборной Канады Диллон Брукс.

Самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер, записавший в свой актив 31 очко, 10 подборов и четыре передачи.

В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68).