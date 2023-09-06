Лука Дончич намекнул руководству ФИБА на подкуп во время четвертьфинала ЧМ с Канадой

Лидер и разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич намекнул на нечестную игру во время проигранного четвертьфинала чемпионата мира с командой Канады (89:100). Об этом сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

«Лука Дончич показал жест, означающий деньги, в сторону VIP-трибуны, где сидели руководители ФИБА. Этот жест стал следствием очень эмоциональной реакции зрителей и игроков сборной Словении на зафиксированное нарушение правил на канадском игроке Ар Джее Барретте», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Дончич был удалён в четвёртой четверти матча за два технических фола. За несколько минут до этого форвард сборной Канады Диллон Брукс заработал удаление за неспортивный фол.

После матча Дончич обвинил судей в том, что они не хотели фиксировать на нём фолы.