Лука Дончич намекнул руководству ФИБА на подкуп во время четвертьфинала ЧМ с Канадой

Лидер и разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич намекнул на нечестную игру во время проигранного четвертьфинала чемпионата мира с командой Канады (89:100). Об этом сообщает инсайдер Донатас Урбонас.
«Лука Дончич показал жест, означающий деньги, в сторону VIP-трибуны, где сидели руководители ФИБА. Этот жест стал следствием очень эмоциональной реакции зрителей и игроков сборной Словении на зафиксированное нарушение правил на канадском игроке Ар Джее Барретте», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Дончич был удалён в четвёртой четверти матча за два технических фола. За несколько минут до этого форвард сборной Канады Диллон Брукс заработал удаление за неспортивный фол.
После матча Дончич обвинил судей в том, что они не хотели фиксировать на нём фолы.
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