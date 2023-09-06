Секулич — о Дончиче: тяжело играть, когда тебя постоянно бьют на протяжении всего матча

Главный тренер сборной Словении Александр Секулич высказался о звёздном разыгрывающем команды Луке Дончиче, который был удалён в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2023 с Канадой (89:100) за два технических фола.

«Тяжело играть, когда тебя постоянно бьют на протяжении всего матча. Мы отрабатываем эти моменты, но это очень сложно и это разочаровывает. Ты быстро устаёшь от этого. Это очень тяжело, но это делает Луку особенным игроком, потому что против него сложно защищаться без нарушений правил.

У Канады отличные игроки, отличный тренер. Мы хорошо провели первую половину, но в третьей четверти потеряли концентрацию. Мы не забивали открытые броски, и в итоге их атлетизм взял верх. Я горжусь своими ребятами, то, что они сделали, просто потрясающе. Не только Лука, но и все сыграли намного лучше, чем я ожидал, учитывая обстоятельства. В третьей четверти мы предоставили им преимущество, которое в итоге оказалось решающим. Они могут сравниться со сборной США. Перед началом турнира я сказал, что Канада – один из фаворитов на медаль», — приводит слова Секулича Eurohoops.