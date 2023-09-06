Тренер сборной Канады: наша команда беспощадна, парни уже вошли в историю

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира по баскетболу.

«Поздравляю парней, они вошли в историю. Это самая высокая позиция, которую Канада когда-либо занимала на чемпионате мира по баскетболу. Наши игроки реализовали себя на высоком уровне, было крайне важно успешно завершать владение мячом. Мы делали это на протяжении 40 минут. Так что поздравляю этих ребят.

Игра Гилджес-Александера? Все cмотрят на очки Шея, и это хорошо, но он лидировал в игре по подборам, он отдал четыре результативные передачи и получил только одну передачу. Так что это ещё важнее. Это его работа, и я также думаю, что все наши ребята справились со своей ролью на высоком уровне. Эта команда беспощадна. Мы показывали это с самого начала турнира.

Игра со сборной Сербии? У них один из лучших европейских тренеров — Пешич, у них большой опыт выступлений в турнирах ФИБА, а мы только набираемся этого опыта. Но каждый раз, когда мы выходим на площадку, мы становимся лучше. После матча с Сербией мы станем ещё лучше, чем сегодня», — приводит слова Фернандеса Eurohoops.