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Германия и Сербия отобрались на ОИ-2024

Германия и Сербия отобрались на ОИ-2024
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В среду, 6 сентября, по итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира-2023 у мужчин, определились две лучшие сборные от Европы, которые заработали путёвки на Олимпийские игры-2024. Ими стали Германия и Сербия, добравшиеся до полуфинала турнира.

Несколькими днями ранее места на ОИ-2024 получили два других полуфиналиста ЧМ-2023 США и Канада — все их соперники в борьбе за две путёвки от Америки выбыли по итогам второго группового этапа.

Также лицензии на ОИ-2024 в ходе чемпионата мира выиграли Южный Судан (лучшая команда Африки), Япония (лучшая команда Азии) и Австралия (лучшая команда Океании). Франция имеет право выступит на Олимпиаде в Париже как страна-хозяйка.

Стали известны и все 24 участника олимпийских квалификационных турниров: Литва, Италия, Латвия, Словения, Испания, Черногория, Пуэрто-Рико, Бразилия, Доминиканская Республика, Греция, Грузия, Египет, Финляндия, Новая Зеландия, Ливан, Филиппины, Мексика, Ангола, Кот-д’Ивуар, Камерун, Багамы, Бахрейн, Польша и Хорватия.

Четыре финальных турнира олимпийской квалификации с шестью участниками в каждом должны пройти незадолго до старта ОИ – со 2 по 7 июля 2024 года. Каждый секстет разыграет по одной лицензии на Игры в Париж.

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