Зоран Драгич: не знаю, где находят таких судей

Защитник сборной Словении Зоран Драгич после четвертьфинального матча чемпионата мира — 2023 с Канадой (89:100) назвал грязными действия игрока соперников Диллона Брукса и раскритиковал работу арбитров.

«Мы знаем, что за человек Брукс — грязный. Их целью было нас провоцировать. Судьи на это не реагировали, что для меня странно. Когда мы касались соперников, они сразу свистели по любому поводу, а когда наоборот, вообще никаких свистков не было. Будет интересно посмотреть, как они сыграют против Сербии.

Лука [Дончич] вышел из себя. Думаю, мы тоже слишком много спорили с судьями, но было очень сложно делать иначе. Когда тебя постоянно бьют, ты какое-то время хочешь сам провоцировать, как соперники, а в итоге получаешь два технических, и тебе приходится уйти с площадки.

Я не слышал, чтобы рефери объясняли критерии, по которым определяют фолы. Я не знаю, где они находят таких судей. Несмотря ни на что, мы могли бы сыграть немного лучше. Первые две четверти мы играли на действительно высоком уровне, несмотря на то что делали судьи. Но нельзя во всём их винить», — сказал Драгич Blic.