Ник Нёрс рассказал, как Родман спонтанно сыграл три матча в Британской баскетбольной лиге

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс рассказал о том, как знаменитый игрок Деннис Родман спонтанно отыграл три матча за команду «Брайтон Бирз» в Британской баскетбольной лиге.

В 2006 году Деннис Родман сыграл в майке «Брайтон Бирз» против «Гилфорд Хит» и помог выиграть матч со счетом 91:88. Бывший игрок НБА набрал четыре очка и сделал семь подборов менее чем за 26 минут игры в возрасте 44 лет.

Ник Нёрс, занимавший тогда пост главного тренера английской команды, рассказал, как это произошло.

«После завершения карьеры в НБА Родман принимал участие в британском реалити-шоу Celebrity Big Brother U.K. Он находился в одном доме с 20 другими знаменитостями. Каждую серию участники голосуют за то, кто остаётся, а кто выбывает из шоу. И вот однажды нам позвонили и сказали: «Узнайте, нет ли желания у Родмана поиграть за нашу команду, когда его выкинут из дома». И тогда я позвонил владельцу и спонсору команды. Он сказал: «Да, давай сделаем это». Так он дошёл до последних трёх или четырёх человек в доме. Его выгнали, и он пришёл к нам. Это было дико. У нас был полный аншлаг.

Болельщики, присутствовавшие на игре 28 января, стали свидетелями уникального события. Деннис очень хотел играть и находился на площадке гораздо дольше того времени, на которое его вызывали», — приводит слова Нёрса Sportskeeda.