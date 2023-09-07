«Один из моих любимых игроков». Стив Нэш — о Шее Гилджесе-Александре

Известный в прошлом баскетболист Стив Нэш дал комментарий по поводу разыгрывающего сборной Канады Шея Гилджес-Александера.

«У него есть лидерские качества. Он отлично играет и понимает, какую он несёт ответственность. Это просто прекрасно, когда в твоём арсенале есть такой игрок.

Он один из моих любимых игроков и продолжает становиться всё лучше. Будет интересно наблюдать за его игрой до конца его карьеры. Надеюсь, он будет продолжать играть в майке сборной Канады как можно дольше», — приводит слова Нэша Clutch Points.

Напомним, сейчас сборная Канады выступает на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Вчера команда одержала победу в четвертьфинале над Словенией (100:89). В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая уверенно обыграла литовцев (87:68).