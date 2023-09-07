«Это неприемлемо». Клемен Препелич высказался об удалении Дончича в 1/4 финала ЧМ-2023

Разыгрывающий сборной Словении Клемен Препелич высказался по поводу удаления лидера команды Луки Дончича в четвертьфинале чемпионата мира — 2023 с Канадой (89:100).

«Я просто не понимаю, почему Лука, например, против Австралии получил технический фол за бросок с центра в шутку. Они посчитали это техническим фолом, а тут парень, который на второй минуте игры заехал локтем в лицо сопернику, получает обычный фол. Затем в течение 40 минут он занимался трэш-токингом.

Вы знаете, что он делает, а потом, когда до конца игры остаётся две минуты, вы даёте Дончичу технический фол и выкидываете из игры. Это просто неприемлемо.

Мы известны как очень эмоциональная команда, и мы должны контролировать это, но мы знаем, как соревноваться таким образом. Иногда мы добиваемся результатов, иногда нет. В конце концов, мы находимся в топ-8. Мы Словения, очень маленькая страна, и мы очень счастливы, что дошли до четвертьфинала», — приводит слова Препелича Eurohoops.