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«Играть против них очень интересно». Эдвардс — о Богдановиче и Шрёдере

«Играть против них очень интересно». Эдвардс — о Богдановиче и Шрёдере
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Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс дал комментарий по поводу лидеров национальных команд Сербии и Германии Богдана Богдановича и Денниса Шрёдера соответственно.

«Богданович и Шрёдер? Они проделывают огромную работу. Играть против них очень интересно.

Победа на турнире? Мы готовы попытаться сделать это. Я думаю, что в обороне мы достигли своего пика в нужное время. Мы оказываем отличное давление. Думаю, главное, чтобы мы продолжали заставлять команды играть спиной к корзине с середины площадки.

Все хорошие команды, которые побеждают, имеют хорошую глубину состава. Я думаю, именно в этом заключается наша сила», — приводит слова Эдвардса Eurohoops.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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