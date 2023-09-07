«Играть против них очень интересно». Эдвардс — о Богдановиче и Шрёдере

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс дал комментарий по поводу лидеров национальных команд Сербии и Германии Богдана Богдановича и Денниса Шрёдера соответственно.
«Богданович и Шрёдер? Они проделывают огромную работу. Играть против них очень интересно.
Победа на турнире? Мы готовы попытаться сделать это. Я думаю, что в обороне мы достигли своего пика в нужное время. Мы оказываем отличное давление. Думаю, главное, чтобы мы продолжали заставлять команды играть спиной к корзине с середины площадки.
Все хорошие команды, которые побеждают, имеют хорошую глубину состава. Я думаю, именно в этом заключается наша сила», — приводит слова Эдвардса Eurohoops.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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