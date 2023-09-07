«Играть против них очень интересно». Эдвардс — о Богдановиче и Шрёдере

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс дал комментарий по поводу лидеров национальных команд Сербии и Германии Богдана Богдановича и Денниса Шрёдера соответственно.

«Богданович и Шрёдер? Они проделывают огромную работу. Играть против них очень интересно.

Победа на турнире? Мы готовы попытаться сделать это. Я думаю, что в обороне мы достигли своего пика в нужное время. Мы оказываем отличное давление. Думаю, главное, чтобы мы продолжали заставлять команды играть спиной к корзине с середины площадки.

Все хорошие команды, которые побеждают, имеют хорошую глубину состава. Я думаю, именно в этом заключается наша сила», — приводит слова Эдвардса Eurohoops.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.