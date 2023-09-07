Пау Газоль: здорово видеть Дэвида Блатта на ЧМ. У нас было много сражений с Россией

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» испанец Пау Газоль высказался по поводу проходящего чемпионата мира по баскетболу — 2023, отметив на нём присутствие Дэвида Блатта.

«Словения — Канада? Все могло сложиться по-разному. Канада сыграла чуть лучше в концовке и поэтому победила. На этом турнире мы имеем отличные полуфиналы. Сербия играет очень хорошо. Что касается Канады, то, взглянув на её состав, вы увидите, что у них очень талантливая команда. И Жорди проделал огромную работу с командой.

Здорово видеть здесь и Дэвида Блатта. У нас было так много сражений с его российской командой.

Трудно сказать, кто станет победителем чемпионата. В этом вся прелесть Кубка мира, верно? Надеюсь, что победит сильнейший», — приводит слова Газоля Eurohoops.