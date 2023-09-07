Дуайт Ховард: в 2020-м я остановил Йокича, а представьте, что было бы, будь я в прайме

Экс-центровой НБА Дуайт Ховард ответил на вопрос о том, был ли он на пике лучшим игроком, чем звёздный серб Никола Йокич.

«Я вообще счастлив за Йокича. Но в 2020 году я всё ещё его останавливал, а я был далёк от собственного прайма. Представьте, если бы был, то что было бы. Так что нет никаких сомнений, что я был лучше», — приводит слова Ховарда Complex Sports.

В 2020 году Ховард выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», который в финале Западной конференции встретился с «Денвер Наггетс». «Лейкерс» одолели «Денвер» со счётом 4-1, а Йокич за пять матчей в среднем набирал 21,8 очка, 7,2 подбора и пять результативных передач. «Лос-Анджелес» в итоге вышел в финал и взял чемпионство. Йокич же свой первый титул завоевал в минувшем сезоне.