Франц Вагнер: уровень уверенности Денниса Шрёдера крайне высок

Игрок сборной Германии Франц Вагнер заявил о том, что его партнёр по команде Деннис Шрёдер уверен в себе перед полуфинальной игрой чемпионата мира с США.

«Уровень уверенности крайне высок. Я знаю, что для Денниса он очень высок, думаю, что и для остальных членов команды тоже. Если посмотреть на то, как он играл на протяжении всего турнира, то можно с большой долей вероятности сказать, что в следующем матче он проведёт отличную игру. Но как бы там ни было, мы будем соревноваться как единая группа и получать от этого удовольствие», — приводит слова Вагнера портал Eurohoops.

Матч Германии с США состоится завтра, 8 сентября, в 15:40 мск. Другая полуфинальная пара, состоящая из Канады и Сербии, сыграет в 11:45.