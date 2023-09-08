Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 8 сентября: онлайн-трансляция матчей Сербия — Канада, США — Германия

Сегодня определятся финалисты ЧМ-2023! Европа против Северной Америки — LIVE
Андрей Антсон
Сегодня определятся финалисты ЧМ-2023!
Комментарии
Сербия, Канада, США и Германия — золотая четвёрка!

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица

Сегодня, 8 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции полуфинальных встреч Сербия — Канада и США — Германия.

ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 11:45 МСК
Сербия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 15:40 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Пользовательские рейтинги:
Главные претенденты на MVP ЧМ-2023 по баскетболу. Кто больше всех достоин награды?
Рейтинг
Главные претенденты на MVP ЧМ-2023 по баскетболу. Кто больше всех достоин награды?
Рейтинг главных событий ЧМ-2023 по баскетболу. Самые запоминающиеся истории турнира
Рейтинг
Рейтинг главных событий ЧМ-2023 по баскетболу. Самые запоминающиеся истории турнира

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android