Сегодня определятся финалисты ЧМ-2023! Европа против Северной Америки — LIVE
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Сербия, Канада, США и Германия — золотая четвёрка!
В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.
Сегодня, 8 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции полуфинальных встреч Сербия — Канада и США — Германия.
ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 11:45 МСК
Сербия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 15:40 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
- 8 сентября 2023
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