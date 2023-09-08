Мёрфи перенёс операцию и выбыл на 10-12 недель

Лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Трей Мёрфи в четверг, 7 сентября, успешно перенёс в Нью-Йорке операцию на мениске левого колена, сообщил официальный сайт клуба. Как ожидается, он вернется к баскетбольной деятельности примерно через 10-12 недель.
В «Пеликанс» отметили: Мёрфи перенес частичную менискэктомию и получил биологическую инъекцию в колено. Ранее сообщалось, что игрок получил травму во время тренировки.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 23-летний Мёрфи принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата и набирал 14,5 очка, делал 3,6 подбора и 1,4 результативной передачи в среднем за игру.
Также он сыграл в матче плей-ин, где соперником его команды стала «Оклахома-Сити Тандер» (118:123). Мёрфи набрал 21 очко и совершил четыре подбора.
В 2021 году он был выбран «Мемфисом» на драфте под общим 17-м номером, но затем Мёрфи обменяли в «Нью-Орлеан».
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