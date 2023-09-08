Эван Тёрнер сравнил себя с Кори Гауфф, вышедшей в финал US Open

Американский баскетболист Эван Тёрнер, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Филадельфию Сиксерс», «Бостон Селтикс» и завершивший карьеру в 2020 году в составе «Атланты Хоукс», поделился впечатлениями от полуфинальной игры теннисного турнира US Open между своей соотечественницей Кори Гауфф и чешкой Каролиной Муховой. Полуфинальный матч завершился уверенной победой американки в двух сетах: 6:4, 7:5.
«Я по-настоящему играю как Коко Гауфф», — написал Тёрнер в своём «твиттере».
В своём лучшем сезоне в составе «Филадельфии» Тёрнер в среднем набирал 17,4 очка, совершал 6,0 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.
Кори Гауфф предстоит встретиться в финале US Open с Ариной Соболенко, победившей в своём полуфинале Мэдисон Кис.
- 8 сентября 2023
-
11:40
-
10:29
-
09:38
-
08:00
-
02:41
-
02:40
-
02:02
-
01:25
-
00:30
- 7 сентября 2023
-
23:46
-
22:42
-
21:45
-
21:00
-
20:11
-
19:04
-
18:02
-
17:25
-
16:28
-
16:06
-
15:49
-
15:39
-
14:58
-
14:28
-
13:54
-
13:29
-
12:57
-
12:20
-
11:59
-
11:31
-
10:59
-
10:12
-
10:04
-
09:56
-
09:43
-
09:37