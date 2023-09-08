Эван Тёрнер сравнил себя с Кори Гауфф, вышедшей в финал US Open

Американский баскетболист Эван Тёрнер, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Филадельфию Сиксерс», «Бостон Селтикс» и завершивший карьеру в 2020 году в составе «Атланты Хоукс», поделился впечатлениями от полуфинальной игры теннисного турнира US Open между своей соотечественницей Кори Гауфф и чешкой Каролиной Муховой. Полуфинальный матч завершился уверенной победой американки в двух сетах: 6:4, 7:5.

«Я по-настоящему играю как Коко Гауфф», — написал Тёрнер в своём «твиттере».

В своём лучшем сезоне в составе «Филадельфии» Тёрнер в среднем набирал 17,4 очка, совершал 6,0 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.

Кори Гауфф предстоит встретиться в финале US Open с Ариной Соболенко, победившей в своём полуфинале Мэдисон Кис.