Богданович: хочу встретиться в финале с США, чтобы одержать реванш

Звёздный защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович, который вместе со сборной Сербии вышел в финал чемпионата мира по баскетболу — 2023, одолев в полуфинальной встрече сборную Канады со счётом 95:86, рассказал, кого хотел бы видеть соперником своей сборной в финале. Напомним, во втором полуфинале чемпионата мира встречаются сборные США и Германии.
«Я хотел бы сыграть против Америки в финале, потому что мы проигрывали им несколько раз. В финале мы должны сыграть ещё лучше. Мы не можем сейчас что-либо праздновать, потому что впереди финал. Я знаю, что это эйфория, но это не должно нас беспокоить. У нас осталось место для ещё одного трофея», — приводит слова Богдановича Basket News.
Финальный матч чемпионата мира, проходящего в Индонезии, Японии и на Филиппинах, состоится 10 сентября. Команда, проигравшая в матче США и Германии, станет соперником Канады в матче за третье место.
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