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Богданович: хочу встретиться в финале с США, чтобы одержать реванш

Богданович: хочу встретиться в финале с США, чтобы одержать реванш
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Звёздный защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович, который вместе со сборной Сербии вышел в финал чемпионата мира по баскетболу — 2023, одолев в полуфинальной встрече сборную Канады со счётом 95:86, рассказал, кого хотел бы видеть соперником своей сборной в финале. Напомним, во втором полуфинале чемпионата мира встречаются сборные США и Германии.

«Я хотел бы сыграть против Америки в финале, потому что мы проигрывали им несколько раз. В финале мы должны сыграть ещё лучше. Мы не можем сейчас что-либо праздновать, потому что впереди финал. Я знаю, что это эйфория, но это не должно нас беспокоить. У нас осталось место для ещё одного трофея», — приводит слова Богдановича Basket News.

Финальный матч чемпионата мира, проходящего в Индонезии, Японии и на Филиппинах, состоится 10 сентября. Команда, проигравшая в матче США и Германии, станет соперником Канады в матче за третье место.

ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 15:40 МСК
США
2-я четверть
48 : 52
Германия
США: Халибёртон, Бриджес, Джонсон, Ингрэм, Банкеро, Портис, Эдвардс, Брансон, Харт, Джексон, Кесслер, Ривз
Германия: Бонга, Ло, Гиффей, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Холлац, Тиман, Обст, Кремер
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