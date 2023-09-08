Газоль — о Рубиалесе: момент гордости стал образом стыда и разочарования

Легендарный испанский баскетболист, член Зала славы баскетбола Пау Газоль во время чемпионата мира по баскетболу — 2023 поделился мнением о ситуации, произошедшей во время церемонии награждения на чемпионате мира по футболу среди женщин, когда президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо.
«Победа на чемпионате мира женской сборной Испании — это красивый и исторический момент. Заголовки, направленные на действия президента испанской футбольной федерации, повлияли на меня негативным образом. Я почувствовал гнев в этот момент.
Я ожидал увидеть, как ситуация будет развиваться и разрешаться. Я надеялся, что можно будет принять определённые меры и принять на себя ответственность, ведь это тоже важно. Признать, что был неправ и сожалеешь, будучи представителем страны.
Вы ожидаете, что организации будут принимать решения, которые они должны принять, и не только во благо спорта. Это вопрос человеческих ценностей, общества и страны. Момент, который должен был стать предметом гордости, стал образом стыда и разочарования. Мне было очень плохо», — сказал Газоль в интервью Marca.
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