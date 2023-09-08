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Стало известно, кто сыграет в финале мужского чемпионата мира — 2023 по баскетболу

Стало известно, кто сыграет в финале мужского чемпионата мира — 2023 по баскетболу
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Определились финалисты чемпионата мира – 2023 по баскетболу. За престижный трофей сразятся сборные Сербии и Германии. Титульная встреча состоится 10 сентября. Матч за третье место пройдёт в тот же день, в нём сойдутся американцы и команда Канады.

Немцы впервые в истории вышли в финал чемпионата мира. В полуфинальном матче они сенсационно обыграли пятикратных обладателей звания чемпионов мира американцев со счётом 113:111. Сербия же со счётом 95:86 обыграла Канаду.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Отметим, что действующие чемпионы мира, команда Испании на текущем первенстве не сумела выйти в плей-офф. Команда заняла третье место в группе L, где также выступали сборные Латвии и Бразилии.

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