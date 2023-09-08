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Американские баскетболисты во второй раз подряд не сумели пробиться в финал ЧМ

Американские баскетболисты во второй раз подряд не сумели пробиться в финал ЧМ
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Мужская сборная США по баскетболу во второй раз подряд не сумела пробиться в финал чемпионата мира.

Это произошло на текущем ЧМ, который проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Сборная США не без поражений добралась до полуфинала, где сенсационно со счётом 111:113 проиграла команде Германии. За бронзовые медали первенства американцы сразятся со сборной Канады.

Примечательно, что до этой серии американцы два раза подряд забирали трофей — в 2010 и 2014 годах.

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